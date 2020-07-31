Скінчився дозвіл — декларацію не подаєте

Відповідно до пункту 255.1 статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ) платниками рентної плати за спеціальне використання води, зокрема, визначено первинних водокористувачів — суб’єктів господарювання, а також фізичних осіб-підприємців, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі (пункт 255.3 цієї статті).

Статтею ж 49 Водного кодексу України визначено, що спеціальне водокористування є платним та здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування, який видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Закону України від 6 вересня 2005 року за номером 2806-IV «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в установленому Кабінетом міністрів України порядку.

Тобто при відчуженні земельної ділянки із свердловиною, в тому числі прав на свердловину та припинення дії дозволу на спеціальне водокористування, суб’єкт господарювання припиняє подання податкової декларації з рентної плати. При цьому останнім звітним (податковим) періодом для її подання за таких умов є звітний період, в якому було припинено дію дозволу. За інших умов власник чинного дозволу є платником рентної плати до закінчення/анулювання строку його дії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області