Тріумф у вищій жіночій лізі!

Визначилися лауреати чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд вищої ліги. У фінальній частині змагань сезону 2018—2019 років узяли участь три найкращі колективи за підсумками регулярних турнірів у двох групах — Київська ДЮСШ №21, команда Донецького юридичного інституту, який нині базується в Кривому Розі, і тернопільський «Економ-Університет-ТНЕУ-ШВСМ».

Непарна кількість претендентів на нагороди пояснюється просто: від участі у вирішальних баталіях відмовився ще один колектив із Тернополя — «Педуніверситет». Утім турнір від того аж ніяк не став менш азартним і напруженим. Навіть навпаки — сповненим драматизму.

У першому турі, який відбувся у спорткомплексі Тернопільського національного економічного університету, жодній з команд не пощастило уникнути очкових утрат. Натомість перемогу арбітри зафіксували лише одну. Господарки майданчика, якими опікується Андрій Верцімага, зігравши спочатку внічию з киянками (27:27), далі в напруженій суперечці зуміли здолати майбутніх юристок — 29:27. Тож нічия в завершальній зустрічі між конкурентами з Києва і Кривого Рогу (26:26), звісно, була на руку нашим землячкам, які з трьома очками очолили турнірну таблицю.

А за тиждень у Києві вже в першій зустрічі завершального другого туру зробили все для того, аби повторити успіх восьмирічної давності своїх попередниць, які також тріумфували у вищій жіночій гандбольній лізі під керівництвом Андрія Верцімаги. На зубах, так би мовити, здобута перемога над Київською ДЮСШ №21 (27:26) достроково гарантувала тернопільському «Економ-Університету-ТНЕУ-ШВСМ» титул чемпіонок. Тому засуджувати дівчат за те, що не надто сконцентрованими вийшли на завершальний матч із гандболістками з Кривого Рогу (27:36), думаю, навіть наставник не став. Утім ця перемога не допомогла команді ДЮІ. Поступившись у завершальній зустрічі господаркам майданчика (29:31), змушені були задовольнитися бронзовими медалями.

Тернопільський же «Економ-Університет-ТНЕУ-ШВСМ», звісно, тріумфує. Золотими медалями нагороджені воротар Софія Гуменюк, капітан команди Людмила Дацюк, їхні подруги Олександра Шептицька, Юлія Бойчук, Уляна Сас, Дарина Сторожук, Анастасія Кравчук, Софія Даласюк, Інесса Ямнюк, Валерія Величанська, Іванна Громико, Ірина Когут, Наталія Стасишин і Вікторія Власюк. Справжніми творцями нового вагомого успіху на вітчизняній арені, переконаний Андрій Верцімага, є також ректор Тернопільського національного економічного університету Андрій Крисоватий, директор обласної ШВСМ Олег Любінський та начальник управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту Тернопільської міської ради Микола Круть, які зробили максимум можливого для забезпечення участі команди в чемпіонаті.

Чи зможуть тернопільські чемпіонки вищої ліги дебютувати в наступному сезоні в елітному дивізіоні? На це запитання тренер ще не готовий дати відповіді. Коли знайдуться спонсори і меценати — тоді обов’язково.

На фото: чемпіонки України серед жіночих команд вищої ліги разом зі своїм наставником Андрієм ВЕРЦІМАГОЮ.

Фото з архіву Андрія ВЕРЦІМАГИ