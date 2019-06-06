Перед відпусткою ще й за інтереси збірної постояти

Проведені наприкінці весни завершальні матчі 32-го туру чемпіонату України серед команд прем’єр-ліги повинні були дати відповідь хіба на окремі локальні запитання. В очному протистоянні «Маріуполь» із «Зорею» мали з’ясувати, хто посяде підсумкову четверту позицію, а четверо аутсайдерів — хто понизиться в класі, а на кого очікують перехідні ігри з командами першої ліги.

Відносно несподіваний результат арбітри зафіксували лише в матчі згаданих колективів із чільної шістки. Вийшовши вперед на початку першого тайму завдяки автоголу Олександра Піхальонка, футболісти луганської «Зорі» після перерви не тільки не втримали перевагу, а й дозволили господарям досить упевнено перемогти (3:1) і за додатковими показниками випередити головних конкурентів. Саме ця обставина дозволить гравцям «Маріуполя» розпочати новий сезон у Лізі Європи не з другого, а з третього раунду кваліфікації.

Натомість під час завершальних двобоїв аутсайдерів усе було звичним з огляду на реалії вітчизняного футболу. Перемігши в Києві «Арсенал» (3:2), львівські «Карпати» відправили суперника до першої ліги. Однак уникнути перехідних ігор так і не змогли, бо донецький «Олімпік» у Полтаві наприкінці зустрічі з «Ворсклою» таки забезпечив для себе сприятливий нічийний підсумок — 2:2. А одеський «Чорноморець», аби позбавити київських канонірів і найменших теоретичних шансів, був нестримним у домашній зустрічі з невмотивованою чернігівською «Десною» — 3:0.

Залишається хіба додати, що і двоє грандів вітчизняного футболу не засмутили власних прихильників: «Олександрія»—«Динамо» — 0:2, «Львів»—«Шахтар» — 0:3.

До двох наступних відбіркових матчів збірної України в чемпіонаті Європи 2020 року ще є трішечки часу. Адже із збірною Сербії підопічні Андрія Шевченка зустрінуться в п’ятницю, 7 червня. А збірну Люксембургу також у Львові прийматимуть у понеділок, 10 червня.

Утім це аж ніяк не означає, що вітчизняним уболівальникам гри мільйонів нема що обговорювати. Окрім перемог «Челсі» над «Арсеналом» у фіналі Ліги Європи (4:1) і «Ліверпуля» над «Тотенхемом» у фіналі Ліги чемпіонів (2:0), ще й свіжі новини з таборів вітчизняних клубів. У луганській «Зорі», скажімо, завершилася ера Юрія Вернидуба, на зміну якому вже встигли призначити Віктора Скрипника. Пам’ятаєте колишнього гравця збірної України і головного тренера німецького «Вердера»?

Далі — більше. Головного тренера «Шахтаря» Паулу Фонсеку сватають до італійської «Роми». І це, здається, не чутки. Якщо власників клубу влаштує сума відступних, то з португальцем до нової команди можуть відправитися і кілька його нинішніх бразильських підопічних. А ось ще одного гірника Олександра Зубкова, який став справжнім лідером «Маріуполя», вже встигли відправити в оренду до угорського «Ференцвароша» Сергія Реброва.

Про те, чи продовжать контракт із головним тренером Олександром Хацкевичем, у київському «Динамо» поки не повідомляють. Зате уклали контракт із футболістом з Гани Мохаммедом Кадірі, який може зіграти в центрі захисту чи опорним півзахисником. Деякі ж європейські клуби цікавляться нинішнім лідером біло-синіх Віктором Циганковим. Однак президент клубу Ігор Суркіс запевняє, що офіційних пропозицій йому не надходило.

Нарешті рішення про відчутні кадрові зміни вже прийняли в «Олександрії» і «Ворсклі». Бронзові призери оголосили про прощання відразу із сімома гравцями. А за «Ворсклу» вже не виступатимуть Олександр Чижов і Павло Ребенок, які завершують кар’єру. В той же час воротар Богдан Шуст перейшов до першолігового «Інгульця». Вчора, до речі, були зіграні і перші перехідні матчі між «Карпатами» й «Волинню», «Чорноморцем» і «Колосом» з Ковалівки. В складі зелено-білих уже не було Папи Гуйє. Сенегалець розірвав угоду з «Карпатами» через невиконання клубом досягнутих домовленостей.

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