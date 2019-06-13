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Всеукраїнський огляд олімпійських надій

13.06.201913.06.2019Автор Богдан Дікальчук
Всеукраїнський огляд олімпійських надій

Майже сім сотень атлетів віком до шістнадцяти років із переважної більшості областей та столиці нашої держави з’їхалися нещодавно до Ковеля Волинської області, аби посперечатися за нагороди чемпіонату України з веслування на байдарках і каное серед юнаків та дівчат. Найсильніших визначили в двох вікових групах.

Не пасла задніх і збірна нашої області, до складу якої увійшли вихованці КДЮСШ із водних видів спорту Тернопільської міської ради і Бережанської ДЮСШ. Насамперед порадіймо за Андрія Білоуса і Сергія Барана. В перегонах байдарок-двійок старшої вікової групи їм не було рівних на дистанціях 500 і 1000 метрів.

Дві медалі і в активі їхнього молодшого товариша Юрія Слюсаревського. В суперечці каноїстів-одиночників із другим часом подолав спринтерський 200-метровий відрізок, а у вирішальному запливі на 500 метрів фінішував третім. У молодшій віковій групі бронзовими медалями порадували і Богдана Казмірчук із Лізою Ліщиною, які вибороли третє місце байдарок-двійок на 200 метрів.

Наставників КДЮСШ із водних видів спорту Віталія Куземка та Ігоря Ладику не підвели й інші підопічні. За крок від п’єдесталу зупинилися байдарочники Ірина Марцюк (200, 1000 м) і Богдан Гасій (200, 500 м). П’ятою ж на 200-метрівці фінішувала байдарка-четвірка в складі Богдани Казмірчук, Олександри Ковальської, Лізи Ліщини і Лізи Балик. Нарешті після перегонів байдарок-двійок на 2000 метрів сьоме місце вибороли Олександра Ковальська і Ліза Балик.

Фото з вільних джерел