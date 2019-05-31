У США, Трамп увів мита на весь імпорт з Мексики

Президент Дональд Трамп повідомив, що США вводить імпортні мита у розмірі 5% на усі товари з Мексики. Відповідні тарифи почнуть діяти з 10 липня. Про це він написав у своєму твіттер-акаунті.
«10 червня Сполучені Штати введуть 5% мита на всі товари, що надходять в нашу країну з Мексики, до тих пір, поки потік незаконних мігрантів, що прибувають через Мексику в нашу країну, не зупиниться», – повідомляє у твіттері президент США
Крім того, він додав, що «тарифи поступово підвищуватимуться, якщо проблема нелегальної міграції не вирішиться».
Коли проблема вирішиться, тарифи буде усунуто, долав він.
У зв’язку з масовою навалою мігрантів до США, президент Дональд Трамп вирішив збудувати стіну на кордоні з Мексикою. Крім того, США зобов’язалися виділити багато мільярдну на розвиток Центральної Америки в межах плану щодо посилення економічного зростання та стримування нелегальної міграції в регіоні.
Після кількох караванів мігрантів, які в деяких випадках поводили себе агресивно, Мексика прийняла пропозицію президента США Дональда Трампа щодо мігрантів. Згідно з угодою вони чекатимуть рішення щодо надання їм притулку на території Мексики.
Втім, наступний же караван, попри домовленості, намагався штурмом взяти кордон між країнами.