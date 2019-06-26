І треба того туркам?..

У Туреччині вирішили зміцнити протиповітряну оборону й для цього закупити спеціальні системи. Вирі-шили то й вирішили. Багато держав і купують, і продають зброю, оборонні комплекси. Але туркам чомусь заманулося купити саме російські системи — С-400. Чи дешевші вони, чи ще чимось привернули увагу Анкари. А такий задум світ уже не схвалю є. Існує спеціальний так званий закон CAATSA, націлений на компанії, що ведуть бізнес із російськими фірмами.

Нині того, хто має справу з РФ, сприймають, скажімо так, як людину, котру бачать у непристойній компанії. США одразу ж застерегли Туреччину, що впровадять проти неї санкції. Тільки-но прозвучало це застереження, тут же курс ліри (турецька валюта) впав на півтора відсотка. А що буде, коли Сполучені Штати виконають те, про що сказали? Анкара ще могла б уникнути санкцій, США мають намір впровадити їх після того, як Туреччина почне отримувати компоненти системи С- 400. А вона наразі не отримала нічого, ще можна прощально помахати Росії рукою.

Та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що відмовлятися від угоди з РФ не має наміру. Отож, отримають турки російські системи та американські санкції вкупі. І треба їм того?..

М. АНТОНЮК.