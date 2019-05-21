В США найближчим часом приймуть закон про санкції спрямовані проти газогону Потік-2 Про це висловився міністр енергетики Сполучених Штатів Америки Рік Пері на прес-конференції у Києві. «Опозиція проти потоку-2 в США все ще має сильну позицію. Я очікую що сенат в найближчий час прийме закон, Конгрес підтримає його, на направить до президента на підпис. Закон буде включати в себе санкції проти компаній, котрі співпрацюють з Nord Stream-2» – розповів Рік Пері. Пері не однократно заявляв, що США є противниками Потоку-2 та Турецького потоку, котрі дозволять Росії зупинити транзит газу через Україну. На його погляд, ці проекти поглиблять вплив Росії на зовнішню політику ЄС.