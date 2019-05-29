Дрібненька, але міцненька і з характером

На початку травня «ВЖ плюс» вже розповідало про вагомий успіх вихованки Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, підопічної Ігоря Лисого і Андрія Злочовського Марії Полянської. На молодіжному чемпіонаті Європи з пауерліфтингу в чеському Плзені 15-річна учениця Центру професійно-технічної освіти №2 у ваговій категорії до 47 кілограмів стала переможницею як за сумою триборства, так і в присіданні зі штангою і в тязі становій, відчутно допомігши збірній українських дівчат уперше в історії вибороти титул чемпіонок континенту в командному заліку.

Чим не нагода детальніше розповісти про нову надію тернопільського спорту, яка до того ж у Чехії встановила ще й новий рекорд Європи для своєї вікової групи в тязі становій (145 кілограмів) і до трьох золотих медалей додала ще й мале «срібло» після жиму штанги лежачи. Однак відразу після знайомства з Марією, яка завітала в гості до редакції разом з одним з наставників Ігорем Лисим, насамперед виникло бажання запитати не про перипетії боротьби на престижному міжнародному турнірі, а про те, як така тендітна юнка пов’язала свою долю зі штангою.

— У рідному Яворові на Львівщині, — розпочала розповідь Марія Полянська, — є, звичайно, чимало різноманітних спортивних секцій. Утім чотири роки тому одинадцятилітньою навряд чи конкретно усвідомлювала свій вибір. Просто прийшла до спортивного залу разом із подругою. Першому моєму наставникові Вікторові Погребінському та сподобалася, а я — навпаки. Надто вже, на його думку, була дрібненькою.

Та нічого. Подруга вже давно припинила тренування. Я ж, як бачите, довела всім, що можу домогтися успіхів у пауерліфтинзі. Адже спочатку і мама Марія Степанівна з татом Русланом Остаповичем сумнівалися в доцільності займатися саме таким атлетичним видом спорту. Втім і не забороняли, переконавшись чи не відразу, що серйозно ставлюся до тренувань.

А як доля занесла до Файного міста?

— Так сталося, що Віктор Погребінський привіз початківців на перші в їхньому житті змагання саме до Тернополя, — підтримав розмову Ігор Лисий. — І вже тоді під час розмови з давнім знайомим не зміг втриматися, аби не пожартувати. Мовляв, через кілька років буду готовий усе зробити для того, аби ота «дрібненька» здобула в нашому місті освіту і продовжила заняття улюбленим видом спорту в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту і в спортклубі «Олімп».

— Як гадалося, так і справді сталося. І яка майбутня професія в абсолютної переможниці першості континенту?

— У Центрі професійно-технічної освіти №2 вивчаю відразу три спеціальності, — відповіла дівчина. — Після випуску зможу працювати кухарем, пекаром або ж офіціантом. Утім про це, мабуть, ще рано загадувати. Адже тільки перший навчальний рік завершується. Хоча навчатися не так і легко (усі пам’ятають про майбутнє ЗНО), щаслива від того, що маю можливість і далі підвищувати спортивну майстерність. Після перемоги на чемпіонаті Європи часу на відпочинок не було зовсім. Уже нині разом з наставниками розпочали цілеспрямовану підготовку до серпневого чемпіонату світу в Канаді.

На фото: майстер спорту Марія ПОЛЯНСЬКА на верхній сходинці п’єдесталу пошани молодіжного чемпіонату Європи під час виконання Державного гімну України.

Фото з архіву Ігоря ЛИСОГО