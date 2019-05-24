Відображаємо нецільову допомогу

До оподатковуваного доходу з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб не включається сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 статті 169 Податкового кодексу України. У 2019 році така неоподатковувана сума становить 2690 гривень.

Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою 1,5 відсотка. Відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги зазначаються податковим агентом у податковій звітності за формою №1ДФ.

Причому сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у формі № 1ДФ під ознакою доходу «169».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області