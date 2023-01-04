Розмір нецільової благодійної допомоги, що не включається до оподатковуваного доходу у 2023 році

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (у 2021 році — 3180,00 грн., у 2022 році — 3470,00 грн., у 2023 році — 3760,00 гривень). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Положення підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені підпунктом 165.1.47 пункту 165.1 статті 165 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області