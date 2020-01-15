Відображення нецільової благодійної допомоги в податковому розрахунку

Відповідно до підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 Податкового кодексу України до оподатковуваного доходу не включається сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169, встановленого на перше січня такого року (у 2020 році — 2940 гривень). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із підпунктом «б» пункту 176.2 статті 176 особи, які відповідно до Податкового кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати до контролюючого органу за місцем свого розташування в строки, ним установлені для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку.

Форму податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою 1ДФ) та порядок його заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку, сума нецільової благодійної допомоги, в тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається в податковому розрахунку за формою 1ДФ під ознакою доходу «169».

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області