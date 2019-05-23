Відтепер — окремі рахунки

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26 квітня 2019 року за номером 182 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 за номером 11», а також наказу Державної казначейської служби України від 13 травня 2019 року за номером 147 «Про внесення змін до Довідника відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету» головним управлінням Державної казначейської служби України у Тернопільській області надано перелік реквізитів рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету.

Це перелік рахунків для зарахування надходжень до державного бюджету по платежах 22013100 «Плата за ліцензії на виробництво пального», 22013200 «Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним», 22013300 «Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним», 22013400 «Плата за ліцензії на виробництво пального».

Датою початку здійснення операцій по зарахуванню надходжень до державного бюджету за кодами класифікації доходів бюджету на рахунки визначено 15 травня 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області