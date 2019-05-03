Вилучили більше п’яти тонн спирту

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Упродовж святкового тижня працівники оперативного управління вилучили з незаконного обігу понад 5 тонн спирту.

Напередодні Великодня в Тернополі на території одного з гаражних кооперативів встановлено факт розвантаження 2250 літрів рідини з різким запахом спирту, яка перевозилася фізичною особою без будь-яких документів на вантаж. Спирт і транспортний засіб, яким здійснювалося перевезення, вилучено. За вказаним фактом проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято процесуальне рішення.

На початку травня упереджені незаконні дії жителя Бережан, який намагався переслати за допомогою служби кур’єрської доставки 3000 літрів спирту, а також 210 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв, розлитих у так звані бегін-бокси, використання яких заборонено законом. За результатами проведеного обшуку спирт, алкогольні напої, а також транспортний засіб, яким вони були завезені до відділення служби кур’єрської доставки, вилучені. Триває досудове розслідування. Орієнтовна вартість вилученого майна становить 2,4 мільйона гривень.

Якби вилучений спирт використали в підпільному виробництві, його би вистачило для виготовлення орієнтовно 25 тисяч пляшок горілки. При цьому збитки бюджету від несплати акцизного податку склали би майже 650 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області