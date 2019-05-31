Якщо не подали окремі додатки

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області платникам рентної плати. Як діяти при неподанні суб’єктом господарювання разом із податковою декларацією з рентної плати окремих додатків, в яких обчислюється податкове зобов’язання за відповідним видом об’єкта.

Такий суб’єкт господарювання має право:

— до настання граничного терміну подання декларації подати її з позначкою «Звітна нова» разом з усіма додатками, в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування;

— після настання граничного терміну подання декларації подати її з позначкою «Уточнююча» разом із тими додатками, які не подавалися, та в яких обчислюються податкові зобов’язання за відповідним видом об’єкта, із зазначенням суми штрафної санкції в розмірі, визначеному пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу України та пені відповідно до статті 129.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області