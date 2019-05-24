Яку сільськогосподарську продукцію звільнено від оподаткування

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. відповідно до норм підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України не оподатковуються доходи, отримані громадянами від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена самостійно на земельних ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення певних видів діяльності.

Сказане стосується земельних ділянок, наданих для ведення:

— садівництва та/або для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки) та/або для індивідуального дачного будівництва. При цьому якщо власник сільськогосподарської продукції має ще земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), але не використовує їх (здає в оренду або обслуговує), отримані ним доходи від продажу сільськогосподарської продукції не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

— особистого селянського господарства та/або земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості), сукупний розмір яких не перевищує 2 гектари. При цьому розмір земельних ділянок, зазначених в абзаці другому цього підпункту, а також розмір виділених в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв), які не використовуються (здаються в оренду, обслуговуються), не враховуються. Якщо ж розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Такі доходи підлягають відображенню у декларації про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, оподатковуються за ставкою 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб і 1,5 відсотка військового збору.

Необхідно звернути увагу, що при продажу сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) її власник має подавати податковому агенту копію довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок за формою №3ДФ. Ця довідка безоплатно видається громадянам сільською, селищною або міською радою за місцем їхнього проживання протягом п’яти робочих днів із дня отримання письмової заяви. Видається вона строком на п’ять років.

Отже, якщо продавець сільгосппродукції надав підприємству, яке є податковим агентом, копію довідки і її дані свідчать про наявність у фізичної особи права на застосування пільги, встановленої підпунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу, то підприємство-покупець не утримує податок з доходів, що виплачуються за сільськогосподарську продукцію.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області