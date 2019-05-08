Є ким пишатися!

Два дні наприкінці минулого тижня на Тернопільському міському стадіоні тривали фінальні старти XXIII спортивних ігор школярів Тернопільщини з легкої атлетики. Незважаючи на примхливу погоду, учасників виявилося найбільше за всі роки незалежності нашої держави — три з половиною сотні юних прихильників «королеви спорту» з двадцяти команд ЗОШ I—III і сімнадцяти — ЗОШ I—II ступенів.

У командній суперечці перших із цих збірних упевнено перемогли тернопільські школярі — 262 залікові бали. Сенсаційним же виявився результат юних легкоатлетів із Підволочиської селищної ради. Набраних ними 174 очка з надлишком вистачило для того, аби обійти решту конкурентів і посісти друге місце. А третьою фінішувала збірна Тернопільського району — 166 очок.

Не менш азартними стали і баталії учнів сільських шкіл. У це, здавалося, важко повірити, але чемпіонів з Бучацького району від віце-чемпіонів із Чортківського відділило лише одне очко — 154 і 153 бали відповідно. Гідно виступили і легкоатлети з Шумського району: 148 очок гарантували їм третє місце в командному заліку.

Що ж до особистих результатів, то насамперед варто відзначити дворазову чемпіонку України серед дівчат у бігу на 2000 метрів із перешкодами Тетяну Когут з Бережан. Підопічна Володимира Дуди впевнено перемогла на дистанції 1500 метрів, показавши результат на рівні першого дорослого розряду — 4 хвилини 50,6 секунди. Молодець і Михайло Труш із Жнибородів Бучацького району, яким у районній ДЮСШ опікується Микола Головацький. Не тільки не менш упевнено переміг у штовханні ядра, а й уперше виконав норматив усе того ж першого дорослого розряду — 16 метрів 6 сантиметрів.

В інших дисциплінах високі результати показали Данило Буженін (100 м), Денис Загалюк (висота), Максим Клименко (200 і 400 м), Ігор Танасійчук (довжина), Дарина Мостова, Степан Петришин (спис), Віктор Гнатів (800 м), Вікторія Драгунцова (400 м) із Тернополя, Тетяна Бучинська (ядро) з Бучацького і Юлія Федьків (100 м) із Тернопільського районів. Остання, до речі, виступала разом із сестрою-близнючкою Лілією, яка фінішувала другою в забігах на 200 і 400 метрів.

На фото: під час змагань.

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