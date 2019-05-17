Юнацький чемпіонат і традиційний турнір

Наприкінці минулого тижня в Збаражі 122 юні атлети, серед яких 32 дівчини, визначили лауреатів відкритих юнацького чемпіонату області з гирьового спорту і п’ятого традиційного турніру, приуроченого цього разу Року сім’ї. Змагання відбулися в спортивному залі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою і фізичною підготовкою.

Серед наймолодших переміг Олександр Воронюк з Бучача. В суперечці ж двох наступних вікових груп (юнаки, не старші 12-ти і 14-ти років) не було рівних господарям помосту Юрієві Кривокульському, Максимові Пастернаку, Владиславові Маснику, Олегові Симіву, Русланові Сердинському, Максимові Колодчаку, Андрієві Тольпі та Олегові Табачному. Нарешті в двох старших вікових групах у своїх вагових категоріях перемогли Артур Золотар і Олександр Рачек з Бучача, Богдан Тольпа, Вадим Карлатян, Олексій Піпаш із Збаража і Максим Козак з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

Дівчата визначили найсильніших у двох вікових групах. І в обох кращими в своїх вагових категоріях стали місцеві атлетки — Вероніка Пелещак, Надія Демчук, Руслана Любінська, Анастасія Гераус, Софія Братусь, Богдана Матусевич і Мирослава Косюк. Не дивно, що і в командному заліку перемога за господарями. Друге місце вибороли гирьовики Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, третє — Бучацького, четверте — Кременецького районів.

Організатори чемпіонату вдячні за надану допомогу адміністраторові церкви Христового Воскресіння УГКЦ, отцеві Олексієві Боднарчуку, який уже п’ятий рік підтримує гирьовиків, і начальнику коледжу, підполковнику Вадимові Ластовецькому.

Фото Романа СІПРАВСЬКОГО