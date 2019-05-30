За яку воду не платимо

Згідно з пунктом 255.3 статті 255 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання води є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 255.4 згаданої статті рентна плата за спеціальне використання води не справляється:

— за воду, що використовується для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб населення (сукупності людей, які знаходяться на даній території в той чи інший період часу, незалежно від характеру та тривалості проживання, в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок), у тому числі для задоволення виключно власних питних і санітарно-гігієнічних потреб юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку (підпункт 255.4.1);

— за воду, що використовується для протипожежних потреб (підпункт 255.4.2);

— за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів (підпункт 255.4.3);

— за воду, що використовується для пилозаглушення в шахтах і кар’єрах (підпункт 255.4.4);

— за воду, що забирається науково-дослідними установами, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів України, для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису (підпункт 255.4.5);

— за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується в господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами (підпункт 255.4.7);

— за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти (підпункт 255.4.8);

— за морську воду, крім води з лиманів (підпункт 255.4.9);

— за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами) (підпункт 255.4.10);

— за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону (підпункт 255.4.11);

— для потреб гідроенергетики — з гідроакумулюючих електростанцій, які функціонують у комплексі з гідроелектростанціями (підпункт 255.4.12);

— для потреб водного транспорту:

– із морського водного транспорту, який використовує річковий водний шлях виключно для заходження з моря у морський порт, розташований у пониззі річки, без використання спеціальних заходів забезпечення судноплавства (попуски води з водосховищ та шлюзування);

— під час експлуатації водних шляхів стоянковими (нафтоперекачувальні станції, плавнафтобази, дебаркадери, доки плавучі, судна з механічним обладнанням та інші стоянкові судна) і службово-допоміжними суднами та експлуатації водних шляхів річки Дунаю (підпункт 255.4.13).

Причому первинні водокористувачі декларують такі обсяги води в окремому розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води до податкової декларації з рентної плати із зазначенням у розділі 10.2 додатка коефіцієнта в розмірі «нуль».

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області