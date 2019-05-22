Для підведення підсумків річної роботи груп початкової підготовки відділення вільної боротьби в Тернопільській ОДЮСШ із літніх видів спорту провели відкритий чемпіонат навчального спортивного закладу серед двох наймолодших вікових груп. На двох килимах спортклубу «Галицькі леви» минулої неділі свою майстерність продемонстрували 136 борців віком до дванадцяти років з обласного центру, Збаража, Вишнівця, Теребовлі, Шумська, Підволочиська і Борщева.

Відкриваючи змагання, президент обласної федерації вільної боротьби, міський голова Тернополя Сергій Надал і директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк побажали учасникам визначити найсильніших у чесній, безкомпромісній боротьбі. І юні атлети з усіх сил постаралися довести, що за рік занять змужніли, додали в майстерності.

У старшій віковій групі найкраще це вдалося Назарові Баньковському з Вишнівця, Владиславові Харишу, Богданові Демчуку і Григорієві Шафранському із Збаража, тернопільцям Тарасові Драбюку та Артурові Краєвському із КДЮСШ №1, Дмитрові Патиковському з команди господарів, теребовлянцю Владиславові Крючковському, який займається в місцевому відділенні ОДЮСШ із літніх видів спорту.

А серед тих, кому не більше дев’яти, одні з перших у житті перемог здобули в своїх вагових категоріях Олексій Казмірук із Шумська, Віталій Ткач та Олександр Смакула із Збаразького відділення ОДЮСШ, Юрій Рабський і Назар Гуска з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Валентин Баран з Теребовлянського відділення, Станіслав Соцький з Борщева, Назар Логойда та Ілля Пограбський із Підволочиська.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями і плакатами. Провести змагання на високому рівні, в доброзичливій атмосфері навчальному спортивному закладу допомогли голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, міський голова Тернополя, президент обласної федерації вільної боротьби Сергій Надал, директор Тернопільської КДЮСШ №1 Катерина Барабаш, директор Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Володимир Приймак, наставники спортсменів Іван Лозинський, Сергій Кондратенко, Валерій і Дмитро Красовські, Олег Жирій та батьки юних борців. Окрема подяка — за можливість юним вихованцям Тернопільської обласної ДЮСШ із літніх видів спорту тренуватися в чудовому залі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка — ректорові вишу Богданові Буяку.

Анастасія ШАНДРИГОСЬ,

студентка II курсу факультету філології і журналістики ТНПУ імені В. Гнатюка.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА