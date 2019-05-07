Знайдіть власні рахунки в електронному кабінеті

Відповідно до першого абзацу пункту 69.2 статті 69 Податкового кодексу України банки та інші фінансові установи зобов’язані надіслати повідомлення про відкриття або закриття рахунка платника податків, зокрема, самозайнятої фізичної особи до контролюючого органу, в якому обліковується платник податків, у день відкриття/закриття рахунка. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Обов’язок фізичної особи — підприємця та особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки, передбачений пунктом 69.7 згаданої статті.

Згідно ж із пунктом 5 розділу І Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків — резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року за номером 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 1 квітня 2019 року за номером 56) клієнти мають право відкривати рахунки в будь-яких банках України відповідно до власного вибору для забезпечення своєї господарської діяльності, незалежної професійної діяльності і власних потреб.

Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів затверджений наказом Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року за номером 721 із змінами та доповненнями.

Пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу визначено, що електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених Кодексом та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на його виконання, законами з питань митної справи, в тому числі, шляхом, зокрема, перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами в зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, митних платежів, здійсненням податкового контролю.

Отже, при встановленні статусу клієнта як самозайнятої особи (фізичної особи — підприємця або особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність) банки та інші фінансові установи при відкритті/закритті рахунків клієнта надсилають повідомлення до контролюючого органу про відкриття або закриття будь-яких рахунків платника податків — самозайнятої особи, в тому числі відкритих для власних потреб.

У розділі «Облікові дані платника» приватної частини електронного кабінету відображаються, зокрема, дані про всі рахунки самозайнятої особи, відкриті в банках та інших фінансових установах (розрахункові, депозитні, кредитні тощо).

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області