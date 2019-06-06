Білі знову нападають. Цього разу на ферзя

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» чорні з допомогою свого 31-го ходу мали вирішити, як захиститися від шаху турою. Один з найактивніших учасників Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині відреагував миттєво: 31… Tb8:d8.
І хоча його підтримали Іван Заїка з Новограда-Волинського на Житомирщині, Світлана Бодак із Теребовлі, Володимир Іванов з Нетішина на Хмельниччині, Ігор Пастернак і Владислав Кустра з Тернополя, цей варіант не став переможцем. Більшість, а це — Богдан Буковський із Козової, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Арсен Фастовець, Юрій Семків, Олександр Кислий і Тетяна Борисяк з Теребовлі, Кирило Волинський із Полтави, Ігор Чайка і Макро Кміть із Тернополя, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького і Валентин Гулька з Чорткова,проголосувала за: 31… Kpg8—g7.
І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»
Іспанська партія
- е2—е4, е7—е5
- Kg1—f3, Kb8—c6
- Cf1—b5, a7—a6
- Сb5—a4, Kg8—f6
- 0—0, Cf8—e7
- d2—d4!? e5:d4
- Tf1—e1, 0—0
- е4—е5, Kf6—d5
- Ca4—b3, Kd5—b6
- Kf3:d4, Кс6:d4
- Фd1:d4, d7—d5
- e5:d6, Ce7:d6
- Cc1—f4, Cd6:f4
- Фd4:f4, Cc8—e6
- Kb1—c3, Ce6:b3
- a2:b3, Kb6—d5!?
- Kc3:d5, Фd8:d5
- Te1—e7, Ta8—d8
- Фf4:c7, Фd5—d1+
- Te7—e1, Фd1—d2
- Фc7:b7, Фd2:c2
- Фb7:a6, Фc2:b3
- Фa6—a3, Td8—b8
- Te1—e2, Фb3—b5
- Фa3—f3, Фb5—c4
- Те2—d2, Tb8—b3
- Фf3—d1, g7—g6
- Ta1—a3, Тb3—b7
- g2—g3, Tf8—b8
- Ta3—a4, Фс4—с5
- Тd2—d8+ Крg8—g7
- Тd8—d5 …?
Черга за 32-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 17 червня, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. На найактивніших учасників очікують нагороди.
ЕСТЕТИКА В ШАХАХ
До вашої уваги, шановні читачі, мініатюра на тему цугцванга.
ВИГРАШ
Удачі!
І. ХАБІНЕЦЬ.
Фото з вільних джерел