Децентралізація — на користь місцевим бюджетам

Виконання місцевих бюджетів, резерви їхнього наповнення, динаміка доходів скарбниць територіальних громад — питання, які розглядалися під час наради з керівниками органів місцевого самоврядування Чортківщини. В зустрічі взяли участь представники територіальних громад, керівники району, області та заступник начальника головного управління ДФС у Тернопільській області Петро Якимчук.

— Аналізуючи стан наповнення місцевих бюджетів з 2015 року, можна стверджувати про ефективність бюджетної децентралізації, — констатував представник обласного фіскального відомства. — Особливо високі темпи зростання були в перші роки її запровадження, що зумовлено законодавчими змінами щодо підвищення фінансової самодостатності місцевих громад. Незважаючи на непросту економічну ситуацію в області, торік вдалося майже на чверть збільшити доходи місцевих бюджетів порівняно з 2017 роком.

І в цьому році, за словами Петра Якимчука, досягнуті тенденції зберігаються. За чотири місяці до місцевих бюджетів краю надійшло 1,3 мільярда гривень податків і зборів, підконтрольних ДФС. Це на 230,3 мільйона гривень або на 22,4 відсотка більше, ніж торік за аналогічний період.

Посадовець детально проаналізував сплату податків платниками регіону, що обслуговується Чортківським територіальним управлінням ГУ ДФС в області. На території обслуговування відомства утворено дев’ять об’єднаних громад. За чотири місяці 2019 року надходження до їхніх місцевих скарбниць склали 46,3 мільйона гривень, а приріст до аналогічного торішнього періоду становить 5,5 мільйона гривень (на 13,4 відсотка більше).

Присутнім також цікаво було дізнатися, що найбільш вагомими доходами для місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, частка якого займає 50—60 відсотків у загальних надходженнях. Єдиний податок становить 25—35, майнові податки — 10—22 відсотків. Тому питання виплати заробітної плати вище мінімальної, легальне використання найманої праці, сплата цього податку з оренди паїв залишаються під спільним контролем фіскальної служби та органів місцевого самоврядування.

Поступово зростає і бюджетоформуюча роль майнових податків. Це завдяки запровадженню податку на нерухоме майно та підвищенню ставок плати за землю. Впродовж січня-квітня цього року в окремих громадах обсяги майнових податків зросли досить суттєво — більш ніж удвічі (Білобожниця) або й утричі (Більче-Золоте, Борщів).

На завершення свого виступу заступник начальника ГУ ДФС в області зазначив, що законодавчо створені всі передумови для збільшення доходів місцевих бюджетів. Однак необхідна більш принципова позиція органів місцевого самоврядування. Тому податківці очікують від присутніх представників територіальних громад і керівників районів зростання ініціатив, нових ділових пропозицій. Адже саме вони є господарями своїх територій і, як ніхто інший, повинні бути зацікавлені в міцній фінансовій базі. Зі свого ж боку, органи ДФС відкриті до співпраці та готові надавати необхідну консультативну допомогу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області