До доходу не включаються

Нагадування від головного управління ДФС у Тернопільській області. Фізичним особам — підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування.

Відповідно до пункту 292.11 статті 292 Податкового кодексу України до складу доходу, визначеного підпунктом 1 пункту 292.1 статті 292 ПКУ, не включаються:

— суми податку на додану вартість;

— суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом дванадцяти календарних місяців із дня її отримання, та суми кредитів;

— суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

— суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) — платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

— суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи — підприємця;

— суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених Кодексом;

— суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області