Генерал Михайло Забродський: Кожен у команді «Європейської Солідарності» зробив вибір боротися за Україну до перемоги

Партія «Європейська Солідарність» зібрала абсолютно різних людей – серед них і досвідчені політики, і нові для парламенту люди. Але кожен протягом останніх п’яти років в умовах війни робив все для оборони держави, відродження Збройних сил України, підтримки реформ, – про це заявив генерал Михайло Забродський під час виступу перед прихильниками партії «Європейська Солідарність» у Луцьку. «Об’єднує нас одне – ми в 2014 зробили свій вибір боротися за Україну. Іншої України вже не буде – якщо втратимо цю, то назавжди! Це команда, про яку можна судити по справах, а не по порожніх гаслах. Ці люди знають ціну всім помилкам і прорахункам. Велику ціну, яку вже заплатила наша держава життям і здоров’ям синів і доньок у конфлікті на сході», – наголосив бойовий генерал, четвертий номер списку партії «Європейська Солідарність» Михайло Забродський. Він підкреслив, що ключові рішення в державі ухвалює саме Верховна Рада як законодавчий орган, тому проросійські реваншисти намагаються завести масштабну «п’яту колону» до парламенту. «Головна загроза сьогодні знаходиться в центрі нашої країни – як не дивно, в стінах Верховної Ради. Всі добре знають, що коли противник перед фронтом, встояти – це одне, а коли противник в тилу – можна очікувати на все, що завгодно. П’ять років боротьби на сході показали: Збройні Сили, добровольці, Національна гвардія, СБУ за п’ять років утримали два квазі-утворення в межах лінії зіткнення, не зважаючи на їхні зазіхання на весь південь, на адміністративний кордон Луганської і Донецької областей. Тепер необхідно прикрити армію з тилу», – наголосив Михайло Забродський. Бойовий генерал, командувач ДШВ зазначив, що єдина гарантія миру та безпеки полягає у повноцінному членстві в Північноатлантичному альянсі. «Якщо не зупинити Росію, вона й далі, як шалений пес, буде виривати з м’ясом і кров’ю шматки нашої країни, поки не з’їсть її повністю. Тому гарантія безпеки лише в НАТО та в загальному європейському строю. Нам вже є чому вчити НАТО, їм ще є, що розповісти нам, але в будь-якому випадку разом ми сильніші, тому наша місія – тільки в НАТО і тільки в ЄС», – наголосив Михайло Забродський.