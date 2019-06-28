Із першого липня: у споживчий кошик докладуть 67 гривень і випустять нас на енергоринок

ІЗ ПЕРШОГО ЛИПНЯ УКРАЇНЦІВ ЧЕКАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ. ЩОНАЙПЕРШЕ — НАМ ЗБІЛЬШУЮТЬ ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ, ПРИЧОМУ — ДЛЯ ВСІХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ. Є загальний показник прожиткового мінімуму. Досі він становив 1853 грн, з першого липня — 1936 грн, а є — для конкретної вікової категорії. Адже прожитковий мінімум, якщо простими поняттями, то це — варт ість споживчого кошика (товарів і послуг) для дитини й для дорослого, які потрібні на місяць, щоб прожити. Зрозуміло, в кошику шестирічної дитини буде інший набір, ніж у 65-річного українця, а тому й суми різні. Загалом, це відносне поняття, бо прожити за такі гроші навряд чи багатьом удається. Але від величини прожиткового мінімуму залежать виплати, а це — важливо для багатьох. Тож, окрім загального показника «мінімалки», є диференційовані. Так, для дітей до шести років досі — 1626 грн, з першого липня — 1699 грн, для дітей від шести до 18 років відповідно 2027 і 2118, для працездатних — 1921 і 2007, для тих, хто втратив працездатність — 1497 і 1564 грн. Прожитковий мінімум є базовим державним стандартом, використовуючи який, визначають державні соціальні гарантії і стандарти, що стосуються доходів населення, житлово-комунального, побутового та соціально–культурного забезпечення. Зокрема, розмір прожиткового мінімуму вплине на соціальні виплати, мінімальну пенсію, індексацію грошових доходів. Наприклад, як інформують спеціалісти, заробітна плата підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. Отже, починаючи з липня 2019 року і до наступного підвищення прожиткового мінімуму, зарплату повинні індексувати в межах 2007 грн. Нагадаю: на перше липня цього року мінімальна заробітна плата не зміниться й до кінця 2019-го підвищення її розміру поки не планують. Із збільшенням «мінімалки» можна чекати на підвищення тих виплат, які залежать від цієї суми. Так, призовникам належить разова виплата сумою два прожиткових мінімуми. Якщо до першого липня це — 3706 грн, то після — 3872 грн. Перерахують і субсидії, адже у формул і розрахунку розміру знижки також фігурує прожитковий мінімум. Середньомісячний дохід одного члена сім’ї ділять на два прожиткових мінімуми, множать на 15 відсотків і на загальний дохід сім’ї. Причому враховується той розмір прожиткового мінімуму, який був на кінець періоду, за який враховують доходи. Наприклад, при прожитковому мінімумі 1856 грн (поки діє) і загальному доході на трьох осіб 10 тис. грн за комуналку можна самостійно платити 1346 грн, а решту покриває субсидія. Ця ж сім’я з таким же доходом, але з прожитковим мінімумом 1963 грн повинна заплатити вже 1273 грн, решту — субсидія. Це — не аксіома для всіх родин з таким доходом, адже можуть бути й нюанси, але загальна тенденція така. Треба чекати на збільшення мінімальних і максимальних пенсій. Адже мінімальний розмір пенсії дорівнює прожитковому мінімуму. Тож мінімальна пенсія за віком із першого липня становитиме 1564 грн — збільшена від попередньої на 67 грн. Приблизно 17 відсотків українців, а це близько 2 млн осіб отримують мінімальну пенсію. Випускникам навчальних закладів — дітям–сиротам і позбавленим батьківського піклування за умови їх працевлаштування мають виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів — з липня — 12042 грн (2007 грн х 6). Є зміни й у допомозі по безробіттю. Її розмір не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 8028 грн (2007 грн х 4). Зміниться і розмір аліментів — він не може бути меншим ніж 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Таким чином, мінімальна сума аліментів з липня становитиме: на дитину віком до шести років — 849,5 грн (1699 грн х 50%); на дитину віком від 6 до 18 років — 1059 грн (2118 грн х 50%). Новий прожитковий мінімум вплине й на розмір допомоги на дітей одиноким матерям, оскільки її визначають як різницю між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість. Із першого липня має запрацювати й закон про ринок електроенергії. Власне, відбудеться запуск цього ринку. Що це поміняє для споживачів і як вплине на ціни? З цього приводу є різні й, що цікаво, діаметрально протилежні думки. Одні спеціалісти кажуть, що ринок надасть можливість вибору, а це — конкурентні умови для постачальників, тож ціна буде знижуватися або залишиться такою, як тепер. Інші стверджують, що приватники завжди домовляться і може статися так, що платити будемо ще більше, аніж тепер, причому в кілька разів, і захистити населення від високих цін не буде кому, адже ринок диктуватиме… Як буде — побачимо. Принаймні тепер відомо, що змінюють схему, за якою працювала енергосистема. Досі всю вироблену електроенергію викуповувала державна компанія «Енергоринок» і продавала її споживачам — підприємствам та обленерго. Обленерго продавали електрику нам з вами. Із першого липня «Енергоринок» перестане бути єдиним покупцем. Вся електроенерг ія надходитиме на ринок її, на якому й купуватимуть усі зацікавлен і покупці, зокрема й обленерго. Тобто електроенергія перетворю- ється на товар. Як і на будь-якому ринку, свою нішу займуть трейдери — посередники. Валентина БАЦА.