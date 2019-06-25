Із «золотом» — путівки на європейську першість

Півтора тижня вистачило найсильнішим молодим атлетам нашої держави, аби на стадіоні «Зірка» в Кропивницькому визначити лауреатів чемпіонатів України з легкої атлетики в трьох вікових групах. І в жодній збірні Тернопільщини не залишилися без нагород.

Про зачин наймолодших (не старші п’ятнадцяти років) наша газета вже встигла розповісти. Друге місце в метанні списа виборов підопічний тренерів Тернопільської ОДЮСШ Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського Степан Петришин. Минулий же тиждень розпочався баталіями чемпіонату України серед юнаків і дівчат 2002 року народження та молодших. І знову ті з наших земляків, від кого можна було очікувати високих результатів, не підвели своїх наставників.

Незважаючи на надзвичайно спекотну погоду, в суперечці із співвітчизниками вибороли друге і чотири треті місця. Причому кожен із лауреатів сповна скористався нагодою покращити під час всеукраїнських стартів особисті досягнення. Сказане передусім стосується вихованки Бережанської ДЮСШ Тетяни Когут. Підопічна Володимира Дуди фінішувала другою в бігові на 2000 метрів із перешкодами — 7 хвилин 17,98 секунди. Цей успіх дозволив дівчині відібратися до складу збірної України, яка 13 липня виступить на чемпіонаті балканських країн у турецькому Стамбулі.

А ось Ігореві Висоцькому з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, який показав треті результати в метанні диска (46 метрів 87 сантиметрів) і в штовханні ядра (15 метрів 57 сантиметрів), а також вихованцям Тернопільської ОДЮСШ Вікторові Гнатіву з аналогічним третім результатом у бігу на 2000 метрів із перешкодами (6 хвилин 19,33 секунди) і Вікторії Мітюрьовій — у штовханні ядра (12 метрів 22 сантиметри) заслужені бронзові медалі з грамоти так і не вручили. Через відверте, як на думку автора цих рядків, свавілля організаторів.

Інакше важко пояснити вчинок чиновників вітчизняної федерації. До участі в чемпіонаті України цієї вікової групи запросили збірну Туреччини, яка саме в цей час проводила в Кропивницькому навчально-тренувальний збір перед матчевою зустріччю з українцями і білорусами. Зрештою, нехай би собі, звісно, провели контрольні старти, створили серйознішу конкуренцію українцям. Але до чого ж тут розподіл нагород національного, а не, зауважте, відкритого чемпіонату? Вручивши нагороди атлетам із Туреччини, як на погляд багатьох спеціалістів, відверто образили чимало своїх юних співвітчизників, які з максимальною самовіддачею готувалися до головних стартів у сезоні, постаралися, як у випадку з тернопільськими атлетами, показати особисті досягнення.

І твердження про те, що вітчизняна федерація саме таким способом прагне розвивати ділові стосунки з колегами з інших країн, погодьтеся, не витримує критики. Ті ж збірники з Туреччини нехай доводять свою майстерність в офіційних міжнародних стартах чи в тих же матчевих зустрічах. А вручати їм медалі, чесно завойовані українськими легкоатлетами, ніщо інше, як нівелювати оптимізм останніх, їхніх наставників Івана Панасюка, Миколи Головацького, подружжя Богдана та Оксани Дудів, уже згаданих Галини Шмуляєвої з Леонідом Дахновським. Яскравий, так би мовити, «совковий» приклад меншовартості. Медалі закордонним гостям, які проводили контрольні старти, нашим же — лишень залікові бали за чесно завойовані місця.

Завершити ж хочеться все-таки на оптимістичній ноті. Наприкінці минулого тижня, коли за нагороди чемпіонату України сперечалися атлети віком до 23-х років, двоє наших земляків знову переконливо довели, що є одними з лідерів цієї вікової групи. Так сталося, що в секторі для штовхання ядра вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Шилівський уже в першій спробі просто-таки нокаутував конкурентів. Пославши снаряд на 18 метрів 9 сантиметрів, студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, яким опікуються Іван Панасюк та Олег Данилюк, не тільки вперше в житті виконав норматив майстра спорту, а й разом із чемпіонським титулом завоював і путівку на цьогорічний молодіжний чемпіонат Європи, який 11—14 липня відбудеться в шведському Ельве.

Поїде на молодіжну континентальну першість і вихованка Зборівської ДЮСШ та обласної ШВСМ Оксана Долинчук (Більчак). Талановита бігунка, яка займається під керівництвом Анатолія Якимовича, Володимира Небельського та Ольги Стефанишиної і теж є студенткою педагогічного університету, не менш упевнено виграла вирішальний забіг на 800 метрів — 2 хвилини 08,60 секунди. Привітаймо і студентку Тернопільського національного економічного університету Христину Стефанишину. Талановита стрибунка у висоту, яка в обласній ШВСМ займається під керівництвом Євгена Кармелюка, виборола бронзову нагороду з результатом 175 сантиметрів.

На фото: вгорі — урочисте відкриття змагань юнаків і дівчат страшої вікової групи; чемпіони України з легкої атлетики серед молоді до 23-х років Оксана ДОЛИНЧУК (БІЛЬЧАК) і Олександр ШИЛІВСЬКИЙ; срібна призерка юнацького чемпіонату України Тетяна КОГУТ разом зі своїм наставником Володимиром ДУДОЮ.

Фото з архіву редакції