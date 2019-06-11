Коли податки не сплачуємо

Відповідно до пункту 295.5 статті 295 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів. Про це нагадали в головному управлінні ДФС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, яка затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я від 3 листопада 2004 року за номером 532/274/136-ос/1406 із змінами та доповненнями, листок непрацездатності — це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи в зв’язку з непрацездатністю та з матеріальним забезпеченням застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.

Тобто фізична особа — підприємець — платник єдиного податку першої або другої групи, яка не використовує працю найманих осіб, звільняється від сплати єдиного податку на період її тимчасової втрати працездатності в зв’язку з вагітністю та пологами лише за умови підтвердження такої непрацездатності листком непрацездатності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області