Петро Порошенко на Форумі регіонального розвитку: Масштабна переорієнтація на європейські ринки захистила економіку України від гібридних атак Росії

Частка Євросоюзу в загальному балансі зовнішньої торгівлі України наразі складає 43%, хоча ще у 2013 році становив всього 25%. За цей же період частка Росії знизилась з 35% до 8%. Такою стала відповідь команди президента Порошенка на застосування Кремлем елементів гібридної війни, включно з економічною блокадою для українських товарів. Про це заявив Голова партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко під час виступу на Форумі регіонального розвитку у Трускавці. «Ці 43% свідчать про масштабну переорієнтацію на європейський ринок – найбільший в світі ринок, ринок надійний. Там, де не буде як зараз в Грузії: щойно народ вийшов на протест проти російської окупації – одразу для росіян різко «погіршилася» якість грузинського вина і грузинської води. І тут же закрили ринок», – підкреслив Петро Порошенко. Окремо він відзначив, як швидко представникам малого і середнього бізнесу на Львівщині вдалось перелаштувати власне виробництво для європейських ринків. «Зараз частка Євросоюзу в експорті Львівщини складає 80%.Вони вже знають, що таке стандарти європейські, що таке гармонізація законодавства. Безвіз відкрив представникам малого та середнього бізнесу ворота, і не лише в Польщу. Нагадаю, в 2013 році ця частка для Львівщини була 29%», – заявив Петро Порошенко. Він підкреслив, що Україна також впритул наблизилась до повної енергетичної незалежності, чого неможливо було уявити ще 10 років тому. «Коли підписували той злочинний контракт (Путіна-Тимошенко) у 2009 році, планувалося, що Україна буде купляти 50 млрд кубів імпортного газу – в 2018 році Україна обмежилась 10-ма млрд кубів імпортного газу. Якщо ми будемо продовжувати далі нашу політику, то в 2022 році у нас є всі підстави бути енергетично незалежними, тобто не купляти імпортного газу, а забезпечити українські потреби в енергетиці газом власного видобутку», – запевнив лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко.