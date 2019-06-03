Можна і в електронній формі

Відповідно до пункту 299.9 статті 299 Податкового кодексу України за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг із реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту.

Витяг діє до внесення змін до реєстру. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наразі форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку не встановлена. До затвердження відповідних форм запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку, подається запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку в довільній формі, на підставі якого видається тимчасовий витяг з реєстру платників єдиного податку.

При цьому відповідно до пункту 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Кодексу електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ним та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Кодексу, законами з питань митної справи, в тому числі шляхом, зокрема, отримання будь-якого документа, що стосується такого платника податків та має бути виданий йому контролюючим органом згідно із законодавством України, або інформації з баз даних про такого платника податків шляхом вивантаження відповідної інформації з електронного кабінету із накладенням кваліфікованого електронного підпису посадової особи контролюючого органу та кваліфікованої електронної печатки контролюючого органу із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та «Про електронні довірчі послуги».

Варто зазначити, що меню «Листування з ДФС» приватної частини електронного кабінету дозволяє надіслати довільну кореспонденцію (лист, запит тощо) до відповідного органу ДФС. Форма підготовки такої кореспонденції передбачає заповнення або вибір із запропонованих наступних реквізитів:

— регіон в якому знаходиться орган ДФС;

— орган ДФС, до якого відправляється лист;

— тип документа;

— тематика звернення;

— короткий зміст листа;

— сканований документ, який необхідно завантажити (файл повинен бути у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 2 МБ).

Зберегти проект листа можна, натиснувши кнопку «Зберегти чернетку», підписати та надіслати до органу ДФС — натиснувши кнопку «Підписати і надіслати».

Протягом одного робочого дня після надсилання листа до органу ДФС автора електронного листа буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації запиту в органі ДФС, до якого даний запит направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів в органі ДФС користувач може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» електронного кабінету.

Відповіді на запити та квитанції щодо обробки заяв і запитів платник може переглянути в меню «Вхідні/вихідні документи» електронного кабінету.

Окрім того, в меню «Заяви, запити для отримання інформації» платник також має можливість створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, запит тощо) до відповідного органу ДФС.

Робота в приватній частині електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному веб-сайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.

Отже фізична особа — підприємець — платник єдиного податку через меню «Листування з ДФС» або «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету має право завантажити лист до органу ДФС, зокрема, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку в довільній формі, підписати кваліфікованим електронним підписом та надіслати.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області