Надходження митних платежів суттєво зросло

За п’ять місяців 2019 року Тернопільською митницею ДФС перераховано до Державного бюджету України майже один мільярд 47 мільйонів гривень платежів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 480,8 мільйона або на 85 відсотків.

Про це повідомила керівник Тернопільської митниці ДФС Оксана Антонович. Зокрема, сплачено 658,8 мільйона гривень податку на додану вартість, що на 166,5 мільйона більше, ніж торік за цей же період. Також надійшло понад 120 мільйонів гривень мита. Порівняно із січнем-травнем 2018 року більше на 62,4 мільйона. Надходження акцизного податку склали понад 234 мільйонів гривень, що на 220 мільйонів більше, ніж торік. За здійснення митних формальностей та інших надходжень сплачено 33,8 мільйона гривень, що 32 мільйони більше, ніж за торішній аналогічний період.

— Серед факторів, які сприяли збільшенню надходжень у звітному періоді, — зазначила Оксана Антонович, — активізація ввезення транспортних засобів громадянами, імпорт сільськогосподарської техніки, оформлення підприємств із місцем обліку в інших областях України. Серед товарів, при митному оформленні яких сплачено найбільше податків, легкові автомобілі товарної позиції 8703 згідно з УКТЗЕД, трактори колісні товарної позиції 8701 згідно з УКТЗЕД. За них сплатили відповідно 57 і 42 мільйони гривень платежів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області