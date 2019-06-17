Надходження від малого бізнесу Тернопільщини

Упродовж січня-травня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 55 мільйонів 255,2 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями надходження платежу зросли на 11 мільйонів 629,2 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Вони сплатили 42 мільйони 462,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 8 мільйонів 706,9 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період.

Юридичні особи — спрощенці перерахували 10 мільйонів 690,1 тисячі гривень єдиного податку. Порівняно з січнем-травнем 2018 року надходження зросли на 2 мільйони 751,8 тисячі гривень.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку (четверта група спрощенців) сплатили 2 мільйони 102,7 тисячі гривень єдиного податку — на 170,5 тисячі більше, ніж торік за п’ять місяців.

Спрощена система оподаткування — це особливий механізм справляння податків і зборів, що замінює сплату окремих податків і зборів на сплату єдиного податку з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності. Спрощена система оподаткування регулюється главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області