Надходження відчутно зросли

Протягом січня-травня 2019 року платники податків Тернопільщини спрямували до бюджетів усіх рівнів 2 мільярди 729,5 мільйона гривень податкових платежів. Це на 7,1 мільйона більше очікуваного.

Начальник головного управління ДФС у Тернопільській області Ігор Комендат також повідомив, згадана сума на 447,8 мільйона гривень більша за ту, яку спрямували до бюджетів усіх рівнів у торішньому аналогічному періоді.

До державного бюджету суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили 1 мільярд 134,2 мільйона гривень. Порівняно з торішнім аналогічним періодом надходження зросли на 158,3 мільйона. В розрізі основних платежів найбільше надійшло податку на додану вартість — 470,3 мільйона гривень і податку на прибуток підприємств — 134,2 мільйона. А це відповідно на 38,8 та 18,2 мільйона гривень більше, ніж торік.

Надходження ж до місцевих бюджетів склали 1 мільярд 595,3 мільйона гривень, що на 289,5 мільйона більше, ніж у торішньому аналогічному періоді.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області