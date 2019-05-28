На старт — найкращі спортивні села краю!

Традиційні старти сільських фізкультурників краю — спартакіада «Найкраще спортивне село Тернопільщини» цього року відбудуться в неділю, 9 червня. Змагання приурочені Олімпійському дню.

Уже вкотре прихильники здорового способу життя з усіх куточків Тернопільщини з’ясовуватимуть стосунки на спортивних аренах ДЮСШ «Колос» Скалатської об’єднаної територіальної громади Підволочиського району. Організаторами стали Тернопільська територіальна організація всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» і управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації спільно з Тернопільським осередком НОК України і Тернопільським регіональним відділенням Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад.

Починаючи з опівдня, збірні сільських фізкультурників із найкращих спортивних сіл кожного з районів нашого краю визначать найсильніших у міні-футболі, волейболі, перетягуванні каната, гирьовому спорті, шахах, шашках і настільному тенісі. Змагатимуться і голови чи старости сіл — у гирьовому спорті та дартсі. Боротьба, звісно, очікується надзвичайно напруженою та азартною. Адже серед учасників буде чимало збірних, які не тільки багато разів удостоювалися звань найкращих сіл у своїх районах, а й ставали переможцями чи призерами попередніх обласних спартакіад «Найкраще спортивне село Тернопільщини».

На переможців і призерів в окремих видах очікують медалі і дипломи. А лауреатів командної суперечки нагородять кубками і грамотами.

Георгій ГУНТІК,

голова Тернопільської територіальної організації ФСТ «Колос».

На фото: під час спартакіади 2016 року, теж проведеної в Скалаті, в перетягуванні каната перемогли богатирі з Вікторівки Козівського району.

Фото Богдана ДІКАЛЬЧУКА.