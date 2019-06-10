Особливості функціювання митних складів

Традиційна гаряча лінія на тему «Особливості функціонування митного режиму «митний склад»» відбулася нещодавно в Тернопільській митниці ДФС. На запитання всіх охочих відповів начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС Тарас ГУТИК.

Перед тим, як відповісти на перше з них, пан Тарас нагадав, що митний склад — це митний режим, відповідно до якого іноземні або українські товари зберігаються під митним контролем з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

— Які документи необхідні для поміщення товарів у митний режим митного складу?

— Для поміщення товарів у митний режим митного складу органу фіскальної служби подаються митна декларація, товарно-транспортний документ на перевезення та інвойс або інший документ, який визначає вартість товару. Товари, що поміщуються в митний режим митного складу, декларуються органу фіскальної служби утримувачем митного складу.

— Яких товарів він стосується?

— У митний режим митного складу можуть поміщатися будь-які товари за винятком:

1) товарів, заборонених до ввезення в Україну, вивезення з України та транзиту через територію України;

2) товарів, строк придатності для споживання або використання яких закінчився;

3) товарів, що надходять в Україну як гуманітарна допомога;

4) живих тварин;

5) електроенергії, що переміщується лініями електропередачі.

— Які дії утримувача митного складу в разі втрати товарів, що трапилася за його вини?

— У разі втрати чи видачі без дозволу органу доходів і зборів товарів утримувач митного складу зобов’язаний сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт цих товарів.

— На який термін можна розміщувати товари в митний режим митного складу?

— Строки зберігання товарів у митному режимі митного складу визначені статтею 125 Митного кодексу України і не можуть перевищувати 1095 днів від дня поміщення цих товарів у зазначений митний режим. Зокрема, строк зберігання в даному митному режимі підакцизних товарів та іноземних товарів, які були попередньо поміщені в митні режими транзиту, тимчасового ввезення або переробки на митній території України, а також продуктів переробки не може перевищувати 365 днів від дня поміщення їх у митний режим митного складу. Строк зберігання товарів, призначених для експорту, не може перевищувати одного року з дати поміщення їх у цей митний режим.

— Чи можна передавати право власності на товари, поміщені в митний режим митного складу?

— Допускається передача права власності на іноземні товари, поміщені в митний режим митного складу. Інформація про власника таких товарів надається органу фіскальної служби під час випуску зазначених товарів із митного складу. Якщо зміна власника товару передбачає вивезення товару з території України, таке вивезення здійснюється на підставі нових товаросупровідних документів і митної декларації (документа, що її замінює).

— Як розмістити товар, що переміщується у складі консолідованого вантажу, на митному складі?

— Переміщення консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, від митного органу відправлення на кордоні до митного органу призначення з проміжним розміщенням цих вантажів на митному складі здійснюється на підставі договорів на перевезення.

Для здійснення контролю за переміщенням консолідованих вантажів, що ввозяться на митну територію України, з митного органу відправлення на кордоні до митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, а також для поміщення товарів, що переміщуються у складі цих вантажів, у митний режим митного складу використовується попередня митна декларація, що складається на весь обсяг консолідованого вантажу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області