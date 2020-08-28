Іван ПУНЬКО: «Мала податкова реформа і нюанси Закону України за номером 466»

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Його керівник Іван ПУНЬКО поспілкувався з усіма охочими на тему актуальної на сьогодні малої податкової реформи та нюансів прийнятого нещодавно Закону України за номером 466.

— Чого очікувати платнику за незбереження первинних документів, бухгалтерської та статистичної звітності?

— Із 23 травня цього року незбереження платником податків первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених Податковим кодексом України строків їх зберігання (1095 днів із дня подання податкової звітності, а для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням — термін зберігання становить 2555 днів) та/або ненадання платником податків контрольним органам оригіналів документів (окрім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень. Раніше, зауважу, штраф становив 510 гривень.

Ті ж самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за аналогічне порушення, тягнуть штраф у розмірі 2040 гривень (раніше — 1020 гривень).

— Яку пільгу з ПДВ впроваджено з часу дії згаданого Закону?

— Внесено зміни до підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України, зокрема, встановлена тимчасова пільга з ПДВ для операцій із передачі транспортних засобів малозабезпеченим верствам населення, а також органам спеціального призначення, яка діє до 31 грудня 2020 року.

— Яку звітність зобов’язані подавати до контрольних органів платники частини чистого прибутку (доходу) та платники дивідендів на державну частку?

— Завдяки змінам, що запроваджені Законом за номером 466, чітко визначено, що розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку прирівнюється до податкової декларації.

Цю звітність до контрольних органів подають:

1) державні унітарні підприємства та їх об’єднання;

2) господарські організації, в статутному капіталі яких є корпоративні права держави, а саме:

— державні керуючі холдингові компанії;

— господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави;

— господарські товариства, п’ятдесят і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться в статутних капіталах господарських товариств, частка держави в яких становить 100 відсотків та інші.

Обов’язковим додатком до розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку та його невід’ємною частиною є фінансова звітність відповідного платника.

— Впроваджено нову вимогу щодо нанесення на марку акцизного податку на сигарети, цигарки та сигарили інформації щодо кількості штук у пачці чи упаковці. А як реалізовуватимуться залишки?

— Марки акцизного податку, надруковані до першого січня 2021 року, на яких не позначено кількість одиниць у пачці чи упаковці, повинні бути використані до першого липня 2021 року, а марковані такими марками тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

— Із 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів — із шести до двадцяти тисяч гривень. Що буде з основними засобами, введеними в експлуатацію до 23 травня?

— Враховуючи, що вартісний критерій визначення основних засобів змінено з 23 травня 2020 року, цей критерій буде застосовуватися до основних засобів, що вводяться в експлуатацію з 23 травня 2020 року. Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує двадцять тисяч.

— Які законодавчі нюанси діють при реєстрації платником ПДВ?

— Новостворені суб’єкти господарювання зможуть заявити про своє бажання добровільно зареєструватися платником ПДВ без подання реєстраційної заяви під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Єдиним способом подачі реєстраційної заяви платника ПДВ до контрольного органу (для обов’язкової, добровільної реєстрації та перереєстрації) є спосіб подання заяви засобами електронного зв’язку в електронній формі.

Також збільшено час для подання суб’єктами господарювання реєстраційних заяв для добровільної реєстрації платниками ПДВ та у разі обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, зміни ставки єдиного податку — не пізніше ніж за десять календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ. Замість колишніх двадцяти календарних днів.

— Чи змінено терміни подання звітності для виробників сільськогосподарської продукції?

— Змінено. У 2020 році виробники сільськогосподарської продукції, які застосовують загальний річний податковий період, мають право подати декларацію з податку на прибуток за податковий (звітний) період — півріччя 2020 року та надалі застосовувати «особливий» річний період — із першого липня 2020 року до 30 червня 2021 року.

— Які строки прийняття та оприлюднення органами місцевого самоврядування рішень про встановлення ставок місцевих податків?

— Рішення про встановлення місцевих податків та зборів приймаються органами місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень.

Якщо до 15 липня орган місцевого самоврядування подібного рішення не прийняв, податки чи збори справляються за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

У рішенні про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати може не визначатися термін його дії. У такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення.

Зміна ставок місцевих податків та зборів, податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення або внесення змін до чинного рішення.

Таке рішення має бути прийняте до 15 липня та офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період).

Якщо орган місцевого самоврядування оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть діяти не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (тобто через один календарний рік).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області