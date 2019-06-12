Пам’ятають про земляка

Наприкінці минулого тижня в Почаївському будинку дитячої творчості та спорту відбувся шаховий турнір пам’яті Мефодія Юхимовича Каразія. Відомий у краї вчитель фізики та астрономії свого часу став лауреатом премії Фонду Сороса, був високоінтелектуальною людиною, колекціонером, футболістом, волейболістом, тенісистом і сильним шахістом.

Перш ніж розповісти про перипетії боротьби в дорослих і юнацьких змаганнях, уважаю за свій моральний обов’язок детальніше розповісти про Мефодія Юхимовича. Народився він 18 жовтня 1936 року в Комарівці тодішнього Почаївського району. Тринадцятирічним, уже після того, як батьки переїхали до Почаєва, зацікавився шахами. Його хресними батьками в цій інтелектуальній грі стали А. А. Крижанівський і П. С. Романюк. Спостерігав за їхніми баталіями в місцевому Будинку культури, а також самотужки освоював захоплюючу гру. В дев’ятому класі став переможцем першості школи. А після закінчення загальноосвітнього навчального закладу — чемпіоном міста і району.

Заняття шахами продовжив і в Кременецькому педагогічному інституті. У 1958 році виграв першість вишу, виконавши норматив першого розряду. А роком пізніше в складі студентської збірної став і переможцем командного чемпіонату Кременецького району, показавши стовідсотковий результат на другій дошці. Коли ж у 1966 році Почаївський будинок піонерів очолив А. С. Джегур, саме М. Ю. Каразія запросили вести шаховий гурток.

Відтоді спортивне життя в Почаєві завирувало. Заняття проводилися щонеділі, а після них — шахові баталії, клубні турніри. До кінця свого життя Мефодій Юхимович залишався вірним улюбленій грі. В складі команди освітян Кременецького району неодноразово ставав призером і переможцем чемпіонатів області.

Вшанувати його пам’ять зібралися 34 шахісти з Почаєва, Кременця і Тернополя. Їх щиро привітали міський голова Василь Бойко, директор Почаївського будинку дитячої творчості та спорту Людмила Лещук і донька Мефодія Юхимовича Валентина Овсянникова.

Напружена суперечка чоловіків завершилася подвійною перемогою господарів Михайла Михалюка і Віталія Брезицького. А третім фінішував юний тернопільський шахіст Назар Сохор. Не відали господарі свого і в жіночому турнірі. Перемогла Антоніна Лещук, за нею — Яна Федорук і Надія Дацюк. Натомість в юнацьких змаганнях тернопільці Богдан Цимбалістий і Юрій Домарецький випередили Артема Клеота з Почаєва. Найкращою ж серед дівчат стала Анна Сімора. Друге місце в Марії Бойко, третє — у Софії Бойко.

Переможці нагородженні кубками. Всі ж учасники — іменними грамоти з короткою біографією М. Ю. Каразія.

Олена НАКОНЕЧНА.

Фото з архіву організаторів