Перша медаль юнацьких чемпіонатів України

Наприкінці минулого тижня в Кропивницькому відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких і спеціалізованих шкіл олімпійського резерву 2004 року народження та молодших. За нагороди змагалися 725 атлетів з усіх областей нашої держави і столиці Києва.

Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і вихованець Тернопільської ОДЮСШ Степан Петришин. У секторі для метання спису підопічний Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського фінішував другим, показавши в найкращій спробі результат 46 метрів 84 сантиметри.

Надзвичайно близьким до завоювання медалі був і Максим Пупко з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту. Однак у секторі для потрійного стрибка юнакові, який тренується під керівництвом Наталії Гавронської, до омріяної «бронзи» не вистачило одного сантиметра. А в стрибках у висоту інший вихованець цього спортивного навчального закладу Віктор Паньків (тренер Олена Клименко), подолавши планку на висоті на висоті 165 сантиметрів, посів сьоме місце.

Дев’ятими в бігу на 800 метрів фінішувала Діана Марущак із Заліщицької ДЮСШ (тренери — Віктор Токарчук, Оксана Дуда), у штовханні ядра — Тетяна Бучинська із Бучацької ДЮСШ (Іван Чуба). А ще четверо посіли тринадцяті підсумкові позиції: у спортивній ходьбі — Олександра Франків і Денис Янусь із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, в бігу на 3000 метрів — Марія Мочук із Зборівської ДЮСШ, у метанні спису — Олексій Навроцький із Тернопільської ОДЮСШ.

У командному заліку збірна Тернопільської ОДЮСШ посіла шістнадцяте місце серед 62-х навчальних спортивних закладів — 82 очки. А легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, набравши на десять пунктів менше, на підсумковій 22-й позиції.

Завтра в тому ж Кропивницькому боротьбу за нагороди чемпіонату України розпочали юнаки і дівчата старшої вікової групи — 2002—2003 років народження. Серед тих, кого спеціалісти вважають головними претендентами на нагороди, принаймні двоє наших земляків. Мова про Тетяну Когут із Бережан і Віктора Гнатіва з Тернополя, які долатимуть 2000 метрів із перешкодами.

На фото: срібний призер чемпіонату України з легкої атлетики Степан ПЕТРИШИН разом із тренером Галиною ШМУЛЯЄВОЮ.

Фото з архіву Тернопільської ОДЮСШ