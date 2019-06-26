25 червня опівночі закінчується місячний термін, впродовж якого Росія мала виконати рішення Міжнародного трибуналу з морського права і звільнити українських військових моряків, захоплених в полон у Керченській протоці. Цинічне ігнорування норм міжнародного права з боку Кремля вимагає від української влади рішучих дій на міжнародній арені – про це лідер партії «Європейська Солідарність», п’ятий президент України Петро Порошенко заявив в ефірі каналу «Прямий» під час включення з Львівської області. «Сьогодні о 24 годині спливає термін, який був відведений Гамбурзьким трибуналом для добровільного виконання рішення трибуналу ООН щодо звільнення українських військових моряків, які були захоплені під час агресії РФ проти України в Керченській протоці. Уже завтра мають бути запропоновані інші інструменти впливу, тиску на Росію», – зазначив Порошенко. «Оскільки через декілька днів починається Саміт Великої 20-ки, ми маємо використати цей Саміт для того, щоб переконати світових лідерів одностайно прийняти позицію: ніхто не зустрічається з Путіним, допоки українські воїни не будуть на свободі, не будуть повернені в Україну. Світ потребує рішучих дій України!», – переконаний Порошенко Він також наголосив, що після скандального рішення ПАРЄ і скасування санкцій з російської делегації має бути негайно скликане екстрене засідання РНБО для обговорення подальших дій України по збереженню інших санкції проти РФ. «Легковажне ставлення до обговорення санкцій матиме катастрофічні наслідки для України. Це – пробоїна в борту українського судна, яку ще можна залатати», – заявив Порошенко. Петро Порошенко висловив готовність допомогти новій українській владі, спираючись на значний дипломатичний досвід і контакти зі світовими лідерами. «Я не можу допустити реваншу Росії у зовнішній політиці і буду застосовувати усі доступні мені важелі, щоб захистити Україну», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».