Порадували наставників

Уже вчетверте у Львові відбувся турнір-меморіал із вільної боротьби пам’яті заслуженого тренера України Олега Сазонова. За нагороди традиційних змагань, які завдяки участі атлетів із Польщі цього разу набули статусу міжнародних, сперечалися 230 юнаків і дівчат із десяти областей нашої держави.

У такій солідній компанії не загубилися і наші земляки. Скажімо, вихованцям Тернопільської КДЮСШ №1, які також захищали честь спортивного клубу імені Богдана Сцібайла, а на турнір вирушили завдяки сприянню обласного осередку Асоціації спортивної боротьби України, виявилося до снаги вибороти дві золоті і три срібні медалі.

У молодшій віковій групі (2006—2008 роки народження) на верхню сходинку п’єдесталу пошани піднялися Тарас Драбюк і Катерина Кондратенко. А їхні старші товариші Сергій Подолянюк, Володимир Давибіда і Вероніка Кондратенко удостоєні відзнак за друге місце за підсумками баталій борців 2002—2005 років народження.

Не підвели своїх наставників і вихованці Збаразької школи боротьби. В молодшій віковій групі в своїх вагових категоріях перемогла Мартіна Людна, другі місця вибороли Олександр Смакула й Ілля Вінтонович, треті — Антон Солоненко та Анастасія Довган. Нарешті в старшій віковій групі «бронза» дісталася і Владиславові Степчуку із Шумська.

На фото: юні тернопільські борці після церемонії нагородження.

Фото з архіву організаторів