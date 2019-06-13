Справжній естафетний боєць!

У німецькому Штольберзі визначилися лауреати цьогорічного чемпіонату Європи з гирьового спорту. За нагороди сперечалися дві з половиною сотні атлетів із 25-ти країн Старого світу.

Й одним із головних героїв турніру спеціалісти одностайно визнали нашого земляка з Тернополя, майстра спорту міжнародного класу Василя Середюка. Навіть попри те, що підопічний заслуженого тренера України Зіновія Кульчицького захищав честь вітчизняної збірної тільки в командній естафеті.

Уся справа в тому, що торішній переможець європейської першості і срібний призер світової в цій же дисципліні, завершуючи виступ українського квартету, за три хвилини класичного поштовху зробив, здавалося, неможливе. Штовхнувши за такий короткий проміжок часу дві двопудові гирі 62 рази, не тільки ліквідував відставання партнерів по команді в п’ять підйомів, а й випередив найближчих переслідувачів із Росії на десять пунктів!

Про черговий успіх нашого земляка повідомив його наставник Зіновій Кульчицький.

На фото: майстер спорту міжнародного класу Василь СЕРЕДЮК із заслуженими нагородами після завершення чемпіонату Європи в Німеччині.

Фото з архіву Романа СІПРАВСЬКОГО