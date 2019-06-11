Старти юних прихильників «королеви»

Визначилися лауреати відкритої першості Тернополя з легкої атлетики серед вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл краю. В змаганнях, проведених під гаслом «Хто ти, майбутній олімпійцю?», взяли участь понад дві сотні юнаків і дівчат не старших п’ятнадцяти років.

Найсильніших визначили в двох вікових групах. У спринтерському бігу на 60 метрів перемогли Анастасія Гримак із Козової і Оксана Бабій з Бережан, Богдан Кічула з Бучача та Олег Леха з Тернопільського району. Біг на 300 метрів приніс Богданові другу під час цих стартів перемогу. А разом із ним на верхню сходинку п’єдесталу піднялися Анастасія Попович із Бучача і Софія Ситник із Віталієм Поліщуком із Тернопільської ОДЮСШ.

У забігах на середні дистанції дівчата долали 600, юнаки — 1000 метрів. Найкращий час на фініші показали Олександра Кучер із Кременця, Софія Олійник із Тернопільського району, Назар Зарудний з Озерної на Зборівщині і Назар Павлів із Тернопільської ОДЮСШ. А в спортивній ходьбі однокілометровий відрізок найшвидше подолала Марта Лацик із Тернопільської ОДЮСШ, двокілометровий — Олександра Франків з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту.

У стрибках у висоту в сектор уже виходить онук Євгена Кармелюка Матвій. І хлопчик, який нещодавно закінчив четвертий клас, не підвів ні дідуся, ні батька Андрія, вигравши суперечку наймолодших стрибунів із результатом 130 сантиметрів. Окрім нього, також перемогли Віктор Паньків з Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Оксана Логін, котра, як і Матвій, захищає честь Тернопільського району, і Діана Натуркач із Чорткова.

У метанні списа не мали собі рівних вихованці Тернопільської ОДЮСШ — син Галини Шмуляєвої Макар, Степан Петришин, Ванесса Корецька і Катерина Питель. А ось у штовханні ядра бучацькі атлети перевершили вихованців згаданого навчального закладу. На перемоги Зоряни Фізьо, Романа Щоттюка і Тетяни Бучинської відповів лише Олексій Навроцький.

Нарешті в стрибках у довжину другу свою перемогу здобула і чемпіонка спринту Анастасія Гримак із Тернопільського району, її земляки Мар’яна Качунь й Ілля Ларушичев, а також Андрій Свирин із Кременця.

Л. ДАХНОВСЬКИЙ.

На фото: під час нагородження переможців і призерів.

Фото з архіву автора