Своєчасно та з дотриманням законодавчих норм

Право громадян на звернення закріплене в статті 40 Конституції України. Всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих відомств, які зобов’язані розглянути звернення і дати обгрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Упродовж січня-травня 2019 року до головного управління ДФС у Тернопільській області надійшло 42 письмових звернення від 53 осіб. Із отриманих заяв три колективних звернення та стільки ж анонімних. За цей період фіскальне відомство отримало 41 заяву та одну скаргу. Більшість звернень (40 заяв) надійшло поштою, а дві — засобами електронного зв’язку.

Письмово до органів фіскальної служби області звернулися по двоє пенсіонерів, підприємців і безробітних. Окрім цього, соціальний стан ще 47 авторів звернень не визначено.

Тематика більшості звернень стосувалася контрольно-перевірочної роботи — 16 заяв. Про ухилення від сплати податків інформували вісім заявників. Деталі відмови в отриманні реєстраційних номерів облікових карток платників податків забажали дізнатися троє. По два звернення надійшло з питань адміністрування єдиного соціального внеску, акцизного податку, реєстрації та обліку платників, інших питань, що належать до компетенції ДФС.

Запитувачі порушували в своїх заявах також питання митного оформлення (ввезення, вивезення) товарів та транспортних засобів, подання податкової звітності, виникнення та розстрочення податкового боргу, ліцензування певних видів господарської діяльності, щодо податку на доходи фізичних осіб тощо.

За п’ять місяців цього року фахівці фіскальної служби області розглянули у встановлений законом термін 39 звернень. Ще три перебувають на виконанні, оскільки термін розгляду не настав.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області