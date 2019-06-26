ТО БУЛИ ЖАРТИ

У Зеленського чітко дали зрозуміти громадянам, що знизити тарифи їм ніхто не обіцяв Висловлювання представника команди президента Володимира Зеленського ще й ще раз нагадують довірливим укра їнцям відомий вислів: ніколи так не брешуть, як після війни, рибалки й перед виборами. І перед цими виборами обіцянок було чимало. Щоправда, ЗЕкоманда таки примудрилася не обіцяти — це чиста правда. Але тут було використано зовсім інші технолог ії впливу на свідомість виборця. Люди думають, що коли актор жартує на сцені про те, що тарифи непосильні, їх можна зменшити, й ганить за це владу, то, ставши керівником держави, він ці тарифи обов’язково знизить. Тож кожен прихильник Зеленського як президента «автоматично» голосував за нього, як за того, хто ціни на комунальні послуги обов’язково зробить такими, які б подобалися всім. Та керувати країною — грати не на сцені концертного залу, а на сцені політичній і економічній. А тут — жорсткі правила плюс побажання грошових мішків, яким зобов’язаний чи які тримають країну монополіями. До чого це я? Представник президента України в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив в інтерв’ю, що Володимир Зеленський не обіцяв зниження тариф ів на комунальні послуги для населення. «Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів, хоча розуміє, що це є проблемою. Він говорив, що нам потрібно збільшувати видобуток газу, інвестувати, і коли ми припинимо імпортувати газ та розвиватимемо експорт, тоді вартість його впаде в Україні на 20—30 відсотків, а може, навіть і більше. Але прямої обіцянки знизити тарифи не давалося, щоб не видаватися популістськи», — сказав Герус. Відповідаючи на запитання, чи можуть бути знижені тарифи на комунальні послуги цього року, представник президента зауважив, що не може цього сказати, бо не хоче давати популістських обіцянок. Імовірно, за його словами, з першого липня можуть дещо знизити тарифи на газ, оскільки «там є прив’язка ціни для промисловості», «Нафтогаз» уже повідомляв про зниження ціни для промисловості з першого червня, відповідно до першого липня може бути певне зниження ціни і для населення», — сказав Герус. Він також зазначив, що Зеленський свого часу «жартував про високі тарифи», «жартував про «Роттердам +». «Звичайно люди навіть у тих напівнатяках хочуть бачити те, що вони хочуть бачити. Але обіцянок не було», — підкреслив Герус. Отже, нинішнє президентське оточення аж ніяк непричетне до зменшення вартості газу для населення. Пізніше Герус вибачився за фразу щодо жартів Зеленського про тарифи: «Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні з журналістами», — написав він у Фейсбуці. Як розповів, Зеленський і справді скликав наради, щоб з’ясувати можливості зменшити тарифи для населення, але побачили, що, якщо це робити так, як пропонується на концертах — наказати, то буде й справді не до жартів через інфляц ію, економічну кризу. За словами Геруса, в команди президента є комплексний план для зниження тарифів, зокрема зменшити їх там, де це можна, видобувати більше власного газу, переглянути правила надання субсидій, утеплювати будинки й — що найбільше порадувало — підняти рівень доходів населення. Як це буде робити нова влада своїми рішеннями, побачимо вже невдовзі, коли сформують парламент і новий уряд. Ось тоді вже не буде можливості кивати на тих, хто там працює нині. А вже з першого липня зміниться мінімальна зарплата й пенсії. Це — рішення нинішнього уряду, яке було проанонсоване ще на початку року. Валентина БАЦА.