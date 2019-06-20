У КОСТУСІ ЗБУДУВАЛИ ХРАМ ЗА КОШТИ УКРАЇНЦЯ З КАНАДИ

У другий день Пресвятої Трійці освятили новозбудований храм у Костянтинівці Тернопільського району. Чин освячення здійснив митрополит кир Василій Семенюк спільно з парафіяльним священником Василем Сліпчуком та духівниками з десяти сіл району. Односельці переважно власноруч працювали над будівництвом храму та благоустроєм території довкола нього. Найбільше коштів — 50 тисяч доларів — пожертвував колишній воїн УПА, 97-річний уродженець Костянтинівки, котрий нині мешкає у Канаді, Мар’ян Штика. Також до будівництва долучилися дві громади — Костянтинівки і Малого Ходачкова. Люди згуртувались довкола благо ї справи, самотужки зібравши чималі кошти. Свій внесок у відродження церкви — 100 тисяч гривень — зробив і підприємець Юрій Березовський. — Наша церква має багату історію, — каже зі слізьми на очах Леся Пиндус, котра завідує бібліотечною філією у Костянтинівці. — На цьому місці уже стояв храм, набагато менший, однак він був в аварійному стан і. Згідно з історією села ще раніше тут була дерев’яна церква. За часів Другої світової війни тодішня комуністична влада зробила з неї склад мінеральних добрив. Потім селяни ще ті міндобрива із землі викопували, щоб можна було відвідувати храм. Тож нам дуже радісно сьогодні, бо нарешті в маленькому селі на кілька десятків дворів постала така гарна та світла церква! Особлива вдячність нашому пароху, отцеві Василю Сліпчукові, котрий організовував будівництво на всіх етапах. Урочистості з нагоди відкриття храму розпочалися зі святкової літургії, яку очолив високопреосвященний архієпископ та митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ кир Василій Семенюк. Після чину освячення владика мав ві- тальну промову. Наостанок селян та гостей щедро покропив освяченою водою. А дітки пригощалися солодощами та фруктами. Для Костусі — села, де мешкає не більше ніж 150 осіб, це знакова подія, бо нарешті з Божого благословення селяни мають змогу молитися в новому храмі. Христина ВОЯК, студентка факультету філології і журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка. Фото Михайла НЕДОШИТКА.