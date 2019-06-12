Потрібна допомога Богданові Мельничуку

Три з половиною роки тому відомому тернопільському письменникові та журналісту Богданові Мельничуку поставили в Національному інституті раку діагноз, після якого він за ніч посивів: рак четвертої стадії з численними метастазами в легенях та інших органах. На звернення про допомогу коштами на лікування відгукнулися сотні тернополян, за що митець їм щиро вдячний. Щоправда, як він іронічно зауважує, двоє тернопільських мільйонерів проігнорували його прохання. Але Бог їм суддя.

Борючись із страшною недугою, письменник продовжував творчо працювати, підтвердженням чого є його численні публікації в пресі, книжки, п’єси. Торік міська влада Тернополя відзначила Б. Мельничука престижним званням «Почесний громадянин Тернополя».

Однак опір недузі й далі потребує значних коштів. Так, препарат «Вотрієнт», який доводиться вживати постійно, коштує 11 тис. грн за упаковку, а їх на місяць потрібно дві (60 таблеток). Окрім того, не безкоштовні й засоби народної медицини та інші ліки, які змушений використовувати хворий. На це необхідно близько 30 тис. грн щомісячно. Таких грошей Б. Мельничук, який живе за скромну пенсію, не має. Надія знову на допомогу добрих людей.

Усім, хто хоче прилучитися до благодійництва, повідомляємо номер картки Богдана Івановича Мельничука в ПриватБанку: 5168 7573 3061 5172. Номер його телефону (067)223-41-08.

Друзі Богдана Мельничука.

Фото Миколи Василечка