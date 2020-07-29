Прохання про допомогу. «Мрію знову бачити світ»

У серпні я святкуватиму своє 60-річчя, і єдиний подарунок, якого хочу — це знову бачити світ…

У 2016 році потрапила в лікарню з «діабетичною стопою». На нозі ледь не почалася гангрена, терміново зробили операцію. З того часу в мене погіршилося здоров’я: діабет роз’їдає все, що можна. Тепер з’явився варикоз і катастрофічно впав зір.

І хоча мені вже двічі робили операцію, я дуже погано бачу на праве око, а на ліве — майже нічого. Лікарі сказали, що терміново треба міняти кришталики очей.

Перед операцією маю «підготувати» очі: пройти спеціальний курс і зробити по п’ять уколів на кожне око ліками «Айлія». Одна ампула коштує 24—28 тисяч гривень. Зміна одного кришталика вартує від дев’яти тисяч гривень. Разом із операцією виходить близько 12 тисяч гривень.

Для однієї людини це — непідйомна сума. Я живу із сином на мінімальну пенсію. Через карантин син не може працювати, займається підробітками.

Діабет прогресує, і мені щоразу стає гірше. Тепер зі змінами тиску у мене з’являються крововиливи в очах. Звертаюся до всіх, хто має можливість допомогти хоч гривнею. Буду вдячна всім, хто вирішить підтримати мене у моїй біді.

Із вдячністю — Оксана Михайлівна СІРЕНКО.

м. Тернопіль.

Допомогти можна за реквізитами:

4731 2191 1890 3685 (ПриватБанк),

Сіренко Михайло Анатолійович (син).