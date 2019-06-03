У порядку ведення реєстру — зміни

Повідомлення від головного управління ДФС у Тернопільській області. Кабінет міністрів України постановою від 22 травня 2019 року за номером 423 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440» уніс зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

У новій редакції викладена реєстраційна заява платника податку за формою №1-РН. Також сам порядок доповнено новим пунктом 121, відповідно до якого неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій за формою згідно з додатком 3 до порядку.

Згадана постанова набрала чинності з 29 травня 2019 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області