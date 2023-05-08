Просять перенести старти до Файного міста

Навіть попри обстріли російських ракет, в Умані Черкаської області все ж визначили лауреатів Кубка України з веслування на байдарках і каное. Перші цьогорічні всеукраїнські змагання провели на водоймі Осташівського ставу.

Не можна не згадати і про те, що кубкові перегони стали не лише відкриттям сезону, а й головним відбором до національної збірної нашої держави, яка братиме участь у міжнародних стартах 2023 року. Тож виборовши «бронзу» в байдарці-одиночці після вирішального запливу на 200-метровому відрізку, вихованка Тернопільської обласної школи вищої спортивної майстерності Іванна Дяченко склала іспит на право увійти до головної команди країни. А ще одна вихованка обласної ШВСМ Дарія Довбня фінішувала з четвертим результатом на 1000-метровій дистанції серед жінок.

Натомість вихованки Тернопільської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з водних видів спорту Єлизавета Ліщина та Ірина Марцюк захищали честь краю під час заїздів юніорок. Піднятися на п’єдестал пошани вдалося Єлизаветі Ліщина, яка фінішувала другою у вирішальному заїзді байдарочниць-одиночниць на 1000 метрів. Шостий же результат в одномісній байдарці на 200-метровій дистанції показала Ірина Марцюк.

Несприятливі погодні умови через сильний штормовий вітер змусили тренерську раду збірної України не брати до уваги результати спортсменів у деяких видах програми. А через згаданий уже обстріл Умані ще й довелося відмінити баталії атлетів на дистанції 5000 метрів. Тож саме агресія Росії поставила під сумнів проведення змагань у цьому місті на Черкащині, яке нині визначене головною спортивною ареною національних стартів.

Саме тому Федерація каное України прийняла рішення повторно звернутися до Тернопільської обласної військової адміністрації та міської ради з проханням про відновлення робіт та підготовки водної арени у Файному місті. Аби саме до нього перенести всеукраїнські змагання.

На фото: бронзова призерка Кубка України Іванна ДЯЧЕНКО.

Фото із соціальних мереж