Партія «Європейська Солідарність» звертається до керівних органів Парламентської Асамблеї Ради Європи з вимогою наполягти на виконанні Росією резолюцій ПАРЄ, що напряму мають стосунок до обмеження прав і свобод громадян України на території Російської Федерації. Зокрема, мова йде про резолюцію №2259 з вимогою негайного звільнення 24 полонених українських моряків, які, незважаючи на рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права, досі перебувають у московському СІЗО Лефортово. «Всупереч резолюції ПАРЄ і рішенню Міжнародного трибуналу ООН з морського права РФ досі незаконно утримує українських військових. Їм не надається у повному обсязі медична, правова та консульська допомога. І в цей час ПАРЄ повертає до Асамблеї росіян, більша частина з яких голосували за ведення війни проти України та знаходиться під європейськими санкціями», – наголошується в заяві «Європейської Солідарності». Саме сьогодні, 25 червня, нагадують в партії, спливає місячний термін, коли РФ мала виконати усі рішення Міжнародного трибуналу з морського права і повернути з російського полону українських моряків. «Але Кремль не зважає на базові громадянські права та свободи, нехтує міжнародним правом і руйнує європейську солідарність зсередини», – підкреслюється у заяві. «Європейським парламентарям, які відкрили шлях повернення до Асамблеї російської делегації, не вдасться закрити очі на злочини Кремля. Рішення про початок реабілітації РФ у стінах ПАРЄ ми вважаємо недалекоглядним, поспішним і стратегічно помилковим», – йдеться у заяві «Європейської Солідарності». «Ми попереджали, що гібридна війна Путіна проти цілісності і єдності Євросоюзу буде лише набирати обертів. І підтримка України є невід’ємною умовою у боротьбі за загальноєвропейську безпеку, спокій та стабільність, – підкреслюється у заяві. – Якщо ПАРЄ поспішно не виправить прийняте рішення, то невдовзі Європа на власному досвіді переконається у підступності кремлівських стратегів».