За митні правопорушення — штрафи

Із початку року фахівці Тернопільської митниці ДФС склали 47 протоколів про порушення митних правил. Про це повідомив Володимир Петрук, заступник начальника митниці — начальник управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Тернопільської митниці Володимир Петрук.

Загальна сума донарахованих штрафів склала 357,3 тисячі гривень. Найчастіше порушники перевищували терміни доставки товарів до органу доходів і зборів призначення — 35 протоколів. Втрата товарів гуманітарної допомоги та перевищення строку тимчасового ввезення товарів стали причиною для складання ще трьох проколів за кожне з цих порушень. Спонукали до складання протоколів і дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон із приховуванням від митного контролю, невжиття заходів щодо товарів, строк тимчасового зберігання яких під митним контролем на складі тимчасового зберігання закінчився, зберігання, використання товарів, увезених на митну територію України із приховуванням від митного контролю, зменшення розміру належних до сплати митних платежів тощо.

У звітному періоді митники розглянули 43 справи про порушення митних правил і винесли постанови про притягнення осіб до відповідальності у вигляді штрафу на суму 410,2 тисячі гривень. Із початку року до суду передали чотири справи про порушення митних правил на загальну суму 197,5 тисячі гривень.

За п’ять же місяців цього року від сплати штрафів у справах про порушення митних правил за постановами митниці до Державного бюджету України перераховано понад 246 тисяч гривень.

Упродовж січня-травня 2019 року з метою перевірки автентичності документів, поданих до митного контролю та митного оформлення, до уповноважених митних органів іноземних держав направлено шість запитів. Отримано відповіді від митних органів Республіки Польщі, за результатами опрацювання яких порушень вимог законодавства з питань державної митної справи не виявлено. Також надійшли дві відповіді від митних органів Королівства Нідерланди, стосовно яких наразі проводиться перевірка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДФС у Тернопільській області